NOS Alive. Artistas portugueses estão em maioria

Com vista para o rio Tejo, pelo palco NOS vão passar, no dia 10 de julho Olivia Rodrigo, Anyma no dia 11 de julho e no sábado, 12 de julho a noite é do grupo Muse. Capicua, Iolanda, Pedro Moutinho, Teresinha Landeiro e Luísa Amaro, são, também, alguns dos concertos de artistas portugueses, a não perder. Referência para o palco comédia, há 10 anos a fazer rir.O diretor do NOS Alive, Álvaro Covões, em entrevista à Antena 1, apresenta a edição 17 do festival, o orgulho em ter o melhor cartaz, sempre.