NOS Alive. Próxima edição nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2023

Nos quatro dias do festival, pelo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, passaram, no total, 210 mil pessoas. A edição do próximo ano vai decorrer nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2023. Álvaro Covões o diretor do NOS Alive está satisfeito com o regresso do festival.No Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, durante o festival NOS Alive, foi montada uma antena esférica, única em Portugal, responsável por criar um sistema de comunicações equivalente ao utilizado numa cidade com a dimensão da cidade de Coimbra. A antena instalada no recinto é idêntica à utilizada na competição desportiva norte-americana ''SuperBowl''.Rita Torres Baptista, diretora de comunicação da NOS, revela que os dados móveis utilizados na edição deste ano do NOS Alive foram muito superiores aos utilizados no festival em 2019.