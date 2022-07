NOS Alive. Recinto tem pela primeira vez em Portugal uma antena 5G

No Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, são aguardados 60 mil espetadores por dia, perto de 240 mil nos quatro dias do festival.





''Jungle'' e os ''The Strokes'' sobem ao palco no primeiro dia do NOS Alive, que está de volta depois de duas edições suspensas por causa da pandemia.





O festival termina no sábado com os ''Da Weasel'' e os ''Imagine Dragons'' em destaque no cartaz.



Novidade da edição deste ano, no recinto está instalada uma antena 5G que vai ser utilizada pela primeira vez em Portugal.





A jornalista Margarida Vaz escutou as explicações de Rita Torres Baptista, diretora da NOS.