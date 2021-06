Nova administração da Casa da Música retoma figura de administrador-delegado

Do anterior conselho, cessam funções o presidente, José Pena do Amaral, a vice-presidente Rita Domingues, o jurista António Lobo Xavier e a economista Teresa Moura, a representante do Estado que restava na administração, depois da demissão, há um ano, do maestro José Luís Borges Coelho, por desacordo pelo modo como estava a ser gerida a relação com os trabalhadores precários da instituição.No Conselho de Fundadores, Valente e Oliveira mantém-se como presidente. Para este órgão, foi também indicado, pelo Ministério da Cultura, como representante do Estado, o diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, António Ponte.De 2006 a 2011, o lugar de administrador-delegado da Casa da Música foi ocupado por Nuno Azevedo.Na reunião desta terça-feira, foi igualmente aprovado o Relatório e Contas de 2020, "por unanimidade".





Críticas severas dos trabalhadores







Num comunicado divulgado horas antes de conhecida a composição da nova administração, o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculo, Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), disse esperar a nova equipa seja mais do que "uma mudança de caras", e que o conselho cessante "não deixa saudades, sai pela porta mais pequena".Para aquela organização sindical, "", o que "infelizmente" não aconteceu, ao fim de nove anos de sucessivos mandatos.Do novo Conselho de Administração, os trabalhadores esperam uma abertura para o diálogo, de modo a encontrar "com urgência" soluções para as várias "situações ilegais e a extrema desorganização dos recursos humanos da Fundação", escreve o sindicato."No último ano foram despedidos mais de uma dezena de trabalhadores, apesar de desempenharem funções permanentes", afirma o sindicato.