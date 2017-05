Nova "Aurora" dos Melech Mechaya passa por Lisboa e Castelo Branco

"Aurora" é até ao momento o trabalho com mais aceitação da banda. O disco entrou diretamente para o terceiro lugar do top geral, e para o topo do top de Músicas do Mundo, no iTunes!



O quarto álbum de originais dos Melech Mechaya inclui as participações especiais dos portugueses Filipe Melo (piano) e Noiserv que para além de emprestar a voz fez a letra do tema "Boom", e da cantora espanhola Lamari de Chambao que cantou o tema "Un Puente".



"Hoje somos praticamente uma banda Ibérica. Para nós Espanha é quase como uma segunda casa. Nos últimos cinco, seis anos, damos quase tantos concertos lá como em Portugal. A participação de Lamari de Chambao neste disco é para nós algo e muito especial"., explica no Jornal 2 Miguel Veríssimo.



Depois dos bem-sucedidos "Aqui Em Baixo Tudo é Simples" e "Gente Estranha", discos que foram apresentados em mais de 150 concertos em dez países de três continentes, "Aurora" representa o trabalho mais inovador e original do quinteto, alargando os horizontes da música klezmer para uma sonoridade única que é só deles.