Nova plataforma `online` CaixaForum+ oferece centenas de programas culturais e científicos

A iniciativa da Fundação "la Caixa", em colaboração com o BPI, inclui "inúmeras propostas especificamente concebidas para o público português, assim como conteúdos que resultam da colaboração com as principais instituições culturais do país", anunciam os promotores desta iniciativa.

Artes plásticas e visuais, artes performativas, música, literatura, pensamento e história, cinema, arquitetura e design, ciências da vida e ciências físicas são os nove temas abarcados nesta plataforma agora lançada em Portugal, mas que nasceu em Espanha no final de 2022, com o "propósito de preencher uma lacuna na oferta audiovisual de não ficção e de se tornar a plataforma de referência no mundo cultural e na divulgação científica na Península Ibérica".

Nesta plataforma, os utilizadores encontram documentários, séries, concertos, óperas, curtas-metragens, conferências, entrevistas, entre outros, que podem ir dos dois minutos de duração, no caso de alguns micro-documentários, até dez horas, como é o caso de séries focadas em conversas com grandes criadores.

A versão nacional - tanto no `website` como nas aplicações para telemóveis e `smart TVs` -- é totalmente em português e legendada no mesmo idioma.

Uma das características da CaixaForum+ é a colaboração com museus, festivais e instituições culturais de referência, a nível nacional e internacional, que dispõem de um espaço próprio na plataforma com inúmeros conteúdos, destacam os promotores.

Entre as mais de vinte instituições que já colaboram no projeto encontram-se o Museu Nacional do Prado, o Guggenheim Bilbao, o British Museum, o Teatro Real e o Festival In-Edit, que pela primeira vez estará disponível `online` em Portugal.

A nível nacional está prevista a inclusão de um catálogo de produções (novas e já existentes) em colaboração com as principais instituições culturais do país, como é o caso da Fundação Calouste Gulbenkian, que contribuirá com oito concertos de música clássica e uma série documental de nove episódios, "Planeta A", sobre sustentabilidade e alterações climáticas, coproduzida com a RTP.

Da Fundação de Serralves, serão incorporadas diversas séries de peças audiovisuais e de divulgação sobre algumas das suas exposições, e da Casa da Arquitetura, uma série de pequenos vídeos-cápsula e entrevistas com figuras relevantes dessa área, como Álvaro Siza.

O Museu Nacional de Arte Antiga vai contribuir com duas séries informativas sobre as suas coleções, "À nossa guarda" (dez episódios) e "Dar a ver" (nove episódios), a Casa da Música com três concertos gravados nos últimos anos e o Festival Internacional de Música de Marvão com treze concertos inéditos gravados na edição 2024, realizada em julho passado, em estreia exclusiva na plataforma.

O Doclisboa e o Porto/Post/Doc: Film & Media Festival vão também colaborar com a CaixaForum+, disponibilizando documentários.

Quanto a novas produções exclusivas para a plataforma, contam-se uma curta-metragem documental realizada por Jorge Quintela sobre o Centro Comercial Stop, no Porto; uma série de conversas entre artistas, que abrem as portas dos seus `ateliers` aos espectadores; um documentário realizado por Catarina Alves Costa sobre o músico e compositor Orlando Pantera; um documentário realizado por Sara Nunes sobre a primeira obra de Álvaro Siza, concebida enquanto estudante.

Outros conteúdos que vão estar disponíveis são um documentário de Catarina Mourão sobre a artista portuguesa Lourdes Castro; uma série documental sobre arquitetura, da autoria de vários arquitetos de renome; um documentário dirigido por Thom Andersen que retrata 17 edifícios e projetos do arquiteto portuense Eduardo Souto de Moura; e um documentário de Danko Castaño que revela as formas de vida que habitam o oceano, no arquipélago dos Açores.

As produções originais de maior sucesso da plataforma também vão estar disponíveis, como é o caso do programa "Booklovers", uma viagem pela dimensão literária de algumas das cidades mais culturais do mundo, guiada por Jorge Carrión, sendo um dos episódios dedicado a Lisboa.

Ainda à volta da literatura, será disponibilizada a série documentos "Palavra de Nobel", que inclui entrevistas a escritores laureados com o prestigiado prémio, como Jon Fosse e Orhan Pamuk.

Continuando no âmbito dos programas de entrevistas, os promotores destacam "Arquivo de Criadores", com figuras em foco, como Alejandro Amenábar e Ferran Adrià, ou "Directors Talks", com cineastas reconhecidos como Wim Wenders, Richard Linklater, Paola Cortellesi e Vincent Pérez.

Uma série sobre fotografia, criada em colaboração com o PhotoEspaña, e um díptico constituído pela ópera "Macbeth", de Giuseppe Verdi, dirigida pelo artista Jaume Plensa no Gran Teatre del Liceo, e pelo documentário "Sleep No More", que registou todo o processo criativo da ópera, são outros programas exclusivos da plataforma.

Os subscritores da CaixaForum+ vão encontrar também disponíveis vários documentários sobre figuras essenciais da cultura, da arte e da ciência internacionais.

É o caso de Vincent Van Gogh, Joan Miró, Tamara de Lempicka, Georgia O`Keefee, Marina Abramovic e Mark Rothko, nas artes visuais, Paul Auster, Truman Capote e Tennessee Williams, na literatura, Rudolf Nureyev e Leonard Bernstein na música e nas artes do espetáculo, Lynn Margulis, Jane Goodall e Hedy Lamarr, na ciência.

Além disso, a plataforma disponibiliza aos seus utilizadores concertos de Ennio Morricone, Chick Corea, Marin Alsop, Cecilia Bartoli, Gustavo Dudamel e Bobby McFerrin, entre outros, acrescentam os promotores da plataforma.

Para aceder aos conteúdos da plataforma CaixaForum+ será necessário descarregar a aplicação ou entrar no `site` https://caixaforumplus.org/.