Nova temporada de Narcos conta com Pêpê Rapazote em destaque

RTP 04 Ago, 2017, 14:55 | Cultura

A série Narcos, que retrata a rede de narcotráfico colombiano, surpreendeu, certamente, os portugueses com o lançamento do trailer da terceira temporada.



Pêpê Rapazote, com cara de poucos amigos, aparece em grande plano no início do vídeo enquanto interpreta Chepe Santacruz Londoño, um barão de droga colombiano que gere o império da cocaína em Nova Iorque.



Para além da personagem interpretada por Pêpê Rapazote, há mais três barões de droga nesta nova temporada. Gilberto Rodriguez Orejuela e Miguel Rodriguez Orejuela, os irmãos que comandam o cartel de Cali, e ainda Pacho Herrera, co-fundador do cartel colombiano.



Apesar de a segunda temporada ter acabado com a morte de Pablo Escobar, a série continuou. De acordo com Wagner Moura, o ator brasileiro que dá vida a Pablo Escobar, “a ideia por detrás da série foi perceber o tráfico de droga”. Já Eric Newman, produtor-executivo da série que começou em 2015, afirma que o principal objetivo desta série é “contar a história contínua da cocaína”, daí terem optado por utilizar um nome generalista na série em vez de um título centrado em Escobar.



Segundo o IMDb, site especializado em programas televisivos e em cinema, a quarta temporada de Narcos já foi confirmada e deve estrear em 2018.