Nova vespa batizada em homenagem ao centenário naturalista David Attenborough

A Attenboroughnculus tau é originária do Chile e fazia parte da coleção do museu.

O seu estudo, liderado pelo Curador Principal de Insetos do Museu de História Natural de Londres, Gavin Broad, "oferece novas perspetivas sobre um dos grupos de vespas menos compreendidos e destaca o valor científico das coleções dos museus", indica em comunicado a editora de livros e revistas académicas Taylor & Francis.

O inseto recém-descrito, com apenas 3,5 milímetros de comprimento, é não só uma nova espécie como um novo género, "porque é tão distinto dos seus parentes mais próximos que não se enquadra logicamente em nenhum género conhecido".

A vespa foi recolhida em 1983 na província de Valdivia, no Chile, mas as suas características invulgares só recentemente foram descobertas por Augustijn De Ketelaere, voluntário especialista em entomologia, durante uma análise das coleções de insetos do museu.

Os investigadores identificaram "uma combinação única de características anatómicas (...), incluindo um segmento abdominal fortemente curvado, estruturas subtis semelhantes a dentes no ovipositor, utilizado para depositar ovos, e asas e pernas com uma forma singular".

Com esta descoberta, um trabalho publicado na revista científica Journal of Natural History, passam a ser quatro os géneros conhecidos nesta rara subfamília.

O Chile é um país apresentado em vários dos documentários de Sir David Attenborough, que tornou célebres as vespas parasitas, por exemplo em "sequências memoráveis" da série "The Trials of Life", onde as descreveu como "vespas ladras de corpos", segundo o comunicado.

O trabalho do especialista em ciências naturais "inspirou gerações a apreciar e proteger o mundo natural, incluindo muitos dos que trabalham no museu".

"Quando era muito jovem, aprendi sobre taxonomia com a série `Life on Earth` [A vida na Terra, 1979] de David Attenborough e decidi ser um taxonomista. Incrivelmente, acabei por me tornar um taxonomista, por isso devo isso a Sir David", disse Gavin Broad, citado no comunicado.

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