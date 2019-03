Nove filmes portugueses em competição no Festival de Cinema de Guadalajara

Lusa07 Mar, 2019, 16:13 | Cultura

Pelo prémio de Longa-metragem Ibero-Americana de Ficção competem "O Grande Circo Místico", uma coprodução entre Brasil, Portugal e França, do brasileiro Cacá Diegues, rodado em Portugal e com elenco nacional, e "Tristeza e Alegria na Vida das Girafas", de Tiago Guedes, que terá estreia mundial no festival e é uma adaptação do cinema da peça de teatro homónima de Tiago Rodrigues, de acordo com informação disponível no site do FICG.

Na lista de filmes da competição de Curta-Metragem Ibero-Americana estão "3 anos depois", de Marco Amaral, que esteve na competição do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, em agosto do ano passado, "Letters from chilhood", de José Magro, exibido em agosto no Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo - Curta Kinoforum, e "Tomorrow Island", da franco-argentina Gwenn Joyaux, uma coprodução entre Portugal, Reino Unido e Escócia.

"Até que o porno nos separe", um documentário de Jorge Pelicano, que acompanha a transformação de uma mãe depois de descobrir que o filho é ator pornográfico gay, está na competição pelo Prémio Maguey, que distingue "filmes que incentivam e promovem o cinema com histórias sobre uma sexualidade aberta e temáticas queer, celebrando o melhor do cinema LGBTQ no mundo".

O júri do Prémio Maguey integra o diretor do Queer Lisboa- Festival Internacional de Cinema Queer, João Ferreira.

Ao Prémio Rigo Mora, atribuído a curtas-metragens de animação, concorrem "Agouro", de David Doutel e Vasco Sá, uma coprodução entre Portugal e França, "Entre Sombras", de Mónica Santos e Alice Eça Guimarães, uma coprodução entre Portugal e França que esteve nomeada para os Césares, os prémios da Academia de Cinema de França, e "O rapaz e a coruja", de Mário Gajo de Carvalho.

A 34.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara decorre de 08 a 15 de março.