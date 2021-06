Nove pianistas evocam serões de verão de António Fragoso em espetáculo na Pocariça

A iniciativa da Associação António Fragoso evoca os concertos de veraneio que António Fragoso (1897-1918), familiares e colegas do Conservatório Nacional de Música davam no início do século XX: a música tocada a partir de casa saía pelas janelas abertas e chegava até à população da Pocariça, que parava para ficar a ouvir.

Segundo a associação, no exterior da casa, o largo António de Lima Fragoso ficava "cheio de cadeiras que cada um trazia", de forma a usufruir de "um serão inolvidável" de música ao vivo.

Além de familiares também ligados às artes, esses momentos contavam igualmente com apontamentos de amigos compositores que passaram férias na Pocariça, casos de Fernando Leitão, Lourenço Varela Cid, António Fernando Cabral e Francine Benoit, explica a organização do evento.

Depois da primeira edição em 2018, o "Concerto de janelas abertas" está de regresso em 2021, lembrando a "união entre vivências familiares e história local" e recriando a tradição antiga partilhada "entre a família Fragoso e a população da Pocariça".

O programa do serão integra, entre outras, "as obras mais emblemáticas de António Fragoso", que serão interpretadas pelos pianistas Manuel Araújo, Filipe Melo, Catarina Madeira, Matilde Bezerra Bastos, Afonso Melo, Júlio Gonçalves, Inês Martins Pereira, Alexander Stretile e Margarida Prates.

Como intérpretes vão estar também o violinista Eliseu Silva, um quarteto de solistas da Orquestra Opus XXI e o Coro Misto da Universidade de Coimbra.

O segundo "Concerto das janelas abertas" acontece a 19 de junho, a partir das 20:00, tal como antigamente: os músicos vão tocar no interior da Casa Fragoso para o público sentado no largo, só aparecendo no final do espetáculo.

Os bilhetes são gratuitos e podem ser levantados na Escola Conde Ferreira, em Cantanhede.