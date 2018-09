Novo álbum de Aline Frazão é editado sexta-feira e apresentado em Lisboa "quase" a solo

Lusa19 Set, 2018, 17:11 | Cultura

O álbum chega ao mercado na sexta-feira e, às 18:30, na Fnac do Chiado, em Lisboa, Aline Frazão faz uma apresentação ao vivo de alguns dos temas, "tal como acontece no álbum", quase a solo, "num quase `voz e violão`, minimalista e poético", apenas com a participação do músico português João Pires, dos Cordel, segundo comunicado da promotora.

Os 11 temas que constituem "Dentro da Chuva" "cruzam geografias", tendo a gravação deste trabalho sido efetuada no Rio de Janeiro, como anunciou a discográfica Valentim de Carvalho, que realça a participação do violoncelista brasileiro Jaques Morelenbaum, que já colaborou com Mariza, e da cantora e compositora baiana Luedji Luna, além de João Pires, com quem Aline Frazão partilha a autoria de uma das canções.

O percussionista Zero Telles e o músico Gabriel Muzak que, além de ter gravado e misturado o álbum, participa como guitarrista numa das músicas e coproduz outras duas, completam a lista de participações especiais.

"Peit Ta Segura", cantado em crioulo de Cabo Verde, é a canção de apresentação de "Dentro da Chuva".

Aline Frazão tem também previsto espetáculos de apresentação do novo álbum na cidade do Porto, na sala 02 da Casa da Música, no dia 09 de novembro, em Coimbra, na antiga igreja do Convento São Francisco, no âmbito do Misty Fest, e, finalmente, em Lisboa, no Teatro S. Luiz, no dia 29 de novembro.

Natural de Luanda, Aline Frazão estreou-se discograficamente em dezembro de 2011, com o álbum "Clave Bantu", uma edição independente com 11 temas originais, que incluía colaborações dos escritores angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki.

"Movimento" foi o segundo trabalho discográfico da intérprete. Tinha uma parceria com o poeta angolano Carlos Ferreira "Cassé" e um poema da benguelense Alda Lara (1930-1962), musicado por Aline Frazão, que, além de compor todas as músicas, também assinou a produção.

"Insular" (2016) foi gravado na ilha escocesa de Jura, tem 11 faixas, foi produzido pelo britânico Giles Perring e inclui a participação de Pedro Geraldes, dos Linda Martini.