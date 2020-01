Novo álbum de Filipe Sambado faz um "Revezo" à vida social e é editado na sexta-feira

"O disco tem uma temática que lhe é mais ou menos transversal e fala bastante sobre a ideia de casa e de lar e de família, enquanto compensação para aquilo que é a vida no trabalho, socialmente, etc.", disse Filipe Sambado à Lusa, sobre "Revezo", álbum que sucede a "Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo", editado em 2018.

Quando chegou à fase dos arranjos, Filipe Sambado começou a pensar "de que forma é que a ideia de música tradicional poderia ajudar a elevar as canções do disco, jogando com as ideias de família e tradição", e dessa maneira "criar alguma linguagem nova", pelo menos para ele.

"Revezo" é composto por dez temas, dois dos quais já foram divulgados: "A Joia da Rotina" (single de apresentação do álbum) e "Gerebera Amarela do Sul" (tema com que Filipe Sambado concorre ao Festival da Canção deste ano).

De acordo com o músico, "com um cruzamento entre as duas já se pode perceber, mais ou menos, a aproximação do disco".

Em "Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo", uma das temáticas abordadas era a expressão de género, que em "Revezo" se mantém apenas na forma como o músico se apresenta.

"De certa forma essa temática esteve no meu disco anterior, por necessidade de falar sobre ela, mas não é uma coisa que esteja muito ligada a este disco. A minha expressão visualmente pode continuar a aproximar-se disso, mas em termos de temática o disco não pega por aí, de todo", afirmou, partilhando que agora se sente "mais calmo em relação a isso, mais tranquilo".

Para Filipe Sambado, "esses desabafos já fizeram o seu efeito, já foram terapêuticos o suficiente para avançar noutro sentido também".

O músico já tem agendadas várias datas para a apresentação de "Revezo" ao vivo: 31 de janeiro, em Leiria (Texas Bar), 01 de fevereiro, em Águeda (Centro de Artes de Águeda), 02 de fevereiro, em Bragança (Museu Abade de Baçal), 07 de fevereiro, em Torres Vedras (Bang Avenue), 14 de fevereiro, no Porto (Hard Club), 15 de fevereiro, em Braga (Café Concerto RUM), e 28 de fevereiro, em Vila Nova de Santo André.