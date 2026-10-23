Novo álbum de Joana Gama "A mind in the heart" leva reflexões em digressão

Os dois pianistas não se conheciam e os contactos iniciais foram através das plataformas digitais e de mensagens privadas entre Ivan Vukosavljević, recém pai e a pianista portuguesa.





O compositor sérvio percebeu que teriam afinidades artísticas, nomeadamente dentro da música mais lenta e contemplativa, e tomou a iniciativa de falar com Joana Gama.

Sandy Gajeiro - RTP Antena 1





Os dois só se conheceram pessoalmente quando da gravação do álbum, com as oito composições, em setembro de 2025 numa igreja nos Países Baixos.





“A mind in the heart” foi editado em janeiro deste ano, já teve duas apresentações nos Países Baixos e em Espanha, e Joana Gama tem já preparada uma digressão para os próximos meses, em Portugal e no estrangeiro, pelo menos até maio de 2027.





É um projeto de longo curso como fez, por exemplo, com a divulgação da obra do compositor alemão Hans Otte e do francês Erik Satie.





No ‘booklet’ que acompanha a edição do álbum, Ivan Vukosavljević explica que “A mind in the heart” (“Uma mente no coração”) é “a forma mais poética de descrever a humildade e o amor que nasce da humildade. Pois o que descreve melhor a humildade do que uma mente que é puxada das alturas da vontade própria para as profundezas do coração?”.





Esta colaboração surgiu há mais de um ano quando Ivan Vukosavljević, músico sérvio radicado em Haia, a contactou para lhe dizer que ela era “a pessoa com a sensibilidade certa para gravar a música” que ele estava a compor para piano.Joana Gama acrescenta que “não é tornar o coração racional, mas é tornar a mente mais amorosa”.