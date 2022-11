Novo espaço verde nasce na Gulbenkian com flora nativa de Lisboa

A repórter Arlinda Brandão foi ouvir o arquiteto paisagista Vladimir Djurovic, responsável pelo projeto de alargamento a sul do Jardim da Fundação, que tem estado em Lisboa a apresentar as suas ideias para o Jardim.

O prestigiado arquiteto libanês pretende constitui-lo como uma extensão harmoniosa da paisagem concebida por Gonçalo Ribeiro Telles e António Viana Barreto, dupla de autores do Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, criado no final da década de 1960.





Foto: Arlinda Brandão/DR







Djurovic procura estabelecer um modelo de renaturalização dos terrenos urbanos através do uso de espécies nativas, com origem na região de Lisboa, transformando um típico jardim ornamental num ambiente natural autóctone.Este projeto integra também a renovação do edifício do CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian, levado a cabo pelo arquiteto japonês Kengo Kuma.





A previsão é que este novo espaço do Jardim Calouste Gulbenkian possa ser visitado daqui a ano e meio.