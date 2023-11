Novo festival de ecologias sonoras no Porto vai explorar relação entre som e ambiente

Com organização da empresa municipal de Cultura Ágora e curadoria do Instituto para Estudos Pós-Naturais, de Madrid, o festival vai reunir concertos, performances e conversas no Passos Manuel, na Galeria da Biodiversidade e no Planetário, com entrada livre.

De acordo com comunicado da Ágora, o alinhamento do festival conta com Laraaji, KMRU, Alexandra Daisy Ginsberg, Ute Wassermann, Infrasonica, Antoine Bertin, Filipa Ramos, Laia Estruch, Panamby, Wirawasu, Gaspar Cohen, Interspecifics, Marta Zapparoli, Andrea Zarza Canova, Inês Tartaruga Água e Gustavo Costa, para além de Rezmorah, Lechuga Zafiro e Debit, que atuam numa noite proposta pela Lovers & Lollypops.

Pretendendo ser uma "plataforma aberta e lúdica de pensamento crítico coletivo em torno das ecologias sonoras e de exploração de novos modos de empatia para a nossa relação com o ambiente", O Afeto da Escuta coloca uma série de questões à partida.

"Como é que os sons do planeta, de todas as suas criaturas e territórios estão a mudar com a crise climática? Como é que os animais percebem o ruído das atividades humanas e das nossas línguas faladas? Como é que uma planta soa quando se move, alongando as suas folhas para encontrar luz ou movendo as suas raízes em direção à água? Como é que ouvimos as erupções solares? Ou as ondas eletromagnéticas? Como é que o som das placas tectónicas afeta o nosso humor e as nossas rotinas diárias? Consegues pensar em sons que se extinguiram?", pode ler-se no comunicado da Ágora.