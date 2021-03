Novo filme de animação de Trueba e Mariscal tem coprodução da Animanostra

"Este ano fazemos 30 anos. Já tivemos algumas coproduções internacionais, mas, pelo perfil dos autores - o Trueba já teve um Óscar, sete Emmys, o Mariscal é uma figura muito importante em termos gráficos -, portanto, é um passo importante para a Animanostra", sublinhou Humberto Santana.

"They shot the piano player" será um documentário em animação sobre música brasileira - em particular sobre os primeiros anos da Bossa Nova -, tendo como mote a vida trágica do pianista Francisco Tenório Jr., que foi sequestrado e morreu na Argentina, em 1976.

O filme conta com um orçamento a rondar os cinco milhões de euros e é uma produção entre Espanha, França, Holanda e Portugal, com a Animamostra a entrar como produtora minoritária, tendo obtido 220 mil euros de financiamento através do Instituto do Cinema e do Audiovisual. Está em fase de contratualização uma participação também da RTP.

Segundo Humberto Santana, no filme irão trabalhar cerca de dez animadores portugueses e a produção arrancará em breve: "Já está todo preparado. A pré-produção está feita. Estão definidos os planos todos, o aspeto e design e agora falta meter tudo isso a mexer".

De acordo com informação de produção, a linha temporal de "They shot the piano player" divide-se entre os anos 1960, no Brasil, os anos 1970, na Argentina, e a atualidade, nos Estados Unidos.

O ponto de ligação da narrativa será Jeff, um jornalista norte-americano que está a escrever um livro sobre o movimento de uma nova música no Brasil entre os anos 1950 e 1960 - Bossa Nova -, e se depara com a história de Tenório Jr..

O pianista, considerado um dos nomes fundamentais da Bossa Nova, desapareceu em Buenos Aires, em março de 1976, numa ocasião em que acompanhava Toquinho e Vinicius de Moraes, num concerto.

O desaparecimento de Tenório Jr. aconteceu poucos dias antes do golpe de Estado que derrubou Isabel Péron, então Presidente, e impôs a ditadura militar, mas só uma década depois é que se soube que tinha sido raptado e detido pela Marinha argentina, tendo sido torturado e morto com um tiro na cabeça.

Entre imagens de arquivo e da atualidade, no filme de Fernando Trueba e Javier Mariscal surgirão figuras como António Carlos Jobim, João Gilberto, João Donato, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e Edu Lobo. Do elenco de vozes, é anunciada a participação do ator Jeff Goldblum.

"They shot the piano player" ("Eles mataram o pianista", em tradução livre) é a nova longa-metragem de animação que junta os dois artistas espanhóis quase uma década depois de terem feito, juntamente com Tono Errando, o filme "Chico e Rita", um tributo à música dos anos 1940 e 1950, dos Estados Unidos e de Cuba.

Humberto Santana explica que este novo filme "tem uma linha gráfica mais realista, mais presa à imagem real e recorre a muito material de arquivo animado. Mas há uma proximidade muito grande com o `Chico e Rita`, sim".

"They shot the piano player" deverá estar concluído em 2022.

Fernando Trueba, 66 anos, venceu um Óscar de melhor filme estrangeiro em 1994, com "Belle Époque - A bela época", rodado em Portugal.

Em 2012, Trueba e Mariscal tiveram "Chico & Rita" nas nomeações para o Óscar de Melhor Filme de Animação.

O realizador espanhol venceu já este ano o Goya de melhor filme ibero-americano com "El olvido que seremos", a partir do romance homónimo de Hector Abad Faciolince, "Somos o esquecimento que seremos".

Parte da história recente da animação em Portugal passa pela Animanostra, responsável pela produção de curtas-metragens e séries de animação, em particular para os mais novos e exibidas na RTP.

As séries "Foxy & Meg" e "A maravilhosa expedição às ilhas encantadas", a produção "Os patinhos" e os recentes filmes de animação assinados por nomes como Pedro Brito, João Fazenda, Sara Barbas e André Ruivo estão entre as produções da Animanostra.