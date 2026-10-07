Novo filme de Tom Cruise "Digger" retirado dos cinemas de Macau e Hong Kong

"Digger" iria ser exibido nos cinemas do Galaxy Macau, mas não chegou a estrear e todas as referências ao filme do realizador Alejandro González Iñárritu foram retiradas do portal do empreendimento na Internet.

A Lusa questionou hoje a empresa Galaxy Entertainment, proprietária do Galaxy Macau, sobre as razões que levaram à retirada do filme, mas não obteve até ao momento qualquer resposta.

Contactado por telefone, um funcionário do Galaxy Macau admitiu não saber porque "Digger" foi retirado dos cinemas, acrescentando apenas que "alguns filmes não conseguem boas vendas".

"Digger", que estreou em 01 de outubro, Dia Nacional da China, inclui uma cena em que é sugerido um ataque nuclear contra o país e outra em que uma personagem descreve a população chinesa como "amarela" e um "cancro".

A aprovação e classificação dos filmes exibidos ao público são da competência do Instituto Cultural (IC). A Lusa perguntou hoje ao IC se tinha ordenado a retirada de "Digger", mas não obteve até ao momento qualquer resposta.

O filme da Warner Bros também foi retirado à última hora dos cinemas da vizinha região de Hong Kong, uma decisão que, de acordo a imprensa local, se deveu a "diálogo sensível".

O Gabinete de Administração de Filmes, Jornais e Artigos de Hong Kong, que inicialmente aprovou a estreia de "Digger", não confirmou ao portal de notícias Hong Kong Free Press a retirada do filme.

O Gabinete disse apenas que "sempre processou os pedidos de censura de filmes" de acordo com a lei em vigor e que "não faz comentários sobre filmes ou pedidos individuais".

A Warner Bros decidiu não distribuir "Digger" na China continental, que, ao contrário de Macau e Hong Kong, impõe um limite anual de 34 filmes estrangeiros, que na prática leva a que apenas grandes `blockbusters` sejam distribuídos.

"Digger" é uma comédia em que se cruzam o fantástico, a sátira e o humor negro sobre a atual crise climática, que deixou muitos críticos perplexos apesar do elenco sonante, liderado por Tom Cruise.

O ator de 64 anos interpreta o protagonista Digger Rockwell, um magnata do petróleo cuja negligência causa uma catástrofe ecológica global, mas que está mais interessado em conter a má publicidade do que em mitigar os seus efeitos.

"Digger" teve um fim de semana de estreia fraco, arrecadando apenas oito milhões de dólares (7,1 milhões de euros) nos EUA e 12 milhões de dólares (10,7 milhões de euros), em 74 mercados a nível mundial.

Um valor que não correspondeu às expectativas para um filme que teve um orçamento entre 125 e 180 milhões de dólares (entre 111 e 160 milhões de euros), de acordo com a imprensa especializada.

A estreia dececionante de "Digger" ocorreu ainda antes de, na terça-feira, o estúdio Paramount Skydance concluir a compra da Warner Bros, num negócio avaliado em 110 mil milhões de dólares (97,8 mil milhões de euros).