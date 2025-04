Novo livro de Carlos Matos Gomes, "Otelo, o Herético" vai ser publicado em setembro

"Fazendo justiça à memória e ao legado de Carlos Matos Gomes, e seguindo as suas instruções diretas, prosseguiremos com a edição do seu último livro, `Otelo, o Herético`, manuscrito original que nos deixou e que connosco trabalhou até ao último momento", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Carlos Matos Gomes tinha anteriormente publicado, na Tinta-da-China, "A Conquista das Almas. Cartazes e Panfletos da ação psicológica na guerra colonial" (2016), com o seu camarada de armas Aniceto Afonso. Mais tarde, a par do historiador Fernando Rosas, foi um dos colaboradores de "25 de Abril, quinta-feira" (2023), de Adelino Gomes, também publicado por esta editora.

No novo livro sobre Otelo Saraiva de Carvalho (1936-2021), que tal como Matos Gomes foi um dos militares de Abril, lê-se na introdução: "Sem Otelo aquele 25 de Abril de 1974 não teria existido. Ele foi o fermento que transformou a água e a farinha em pão. Sem Otelo teríamos farinha, água e sal, mas não teríamos pão. Otelo foi e é a figura histórica que fez de um golpe de estado uma revolução, que transformou em pão um biscoito ázimo, sem levedura, sem alma. Uma heresia que o 25 de novembro de 1975 excomungou".

O coronel Carlos Matos Gomes, um dos Capitães de Abril, morreu, aos 78 anos, no passado domingo, num hospital de Lisboa.

Matos Gomes, sob o pseudónimo de Carlos Vale Ferraz publicou vários livros sobre a temática da Guerra Colonial, entre os quais "Nó Cego", "A Última Viúva de África", que lhe valeu o Prémio Fernando Namora em 2018, e "Os Lobos não Usam Coleira" (1995), que foi adaptado ao cinema por António-Pedro Vasconcelos, no filme "Os Imortais" (2003).

No ano passado, em nome próprio, Matos Gomes publicou "Geração D" que, em entrevista à agência Lusa, definiu como uma homenagem e uma autobiografia da sua geração, a que conheceu a ditadura, a Guerra Colonial e fez o 25 de Abril de 1974.

A parceria de Matos Gomes com Aniceto Afonso produziu cerca de 12 títulos, sete deles sobre a participação portuguesa na I Guerra Mundial (1914-1918) e, dentro da temática da Guerra Colonial, "Guerra Colonial - Um Repórter em Angola" (2001).

Carlos Matos Gomes colaborou regularmente na imprensa e em atividades dos Centros de Histo´ria Contemporânea das universidades de Lisboa e Nova de Lisboa, e com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

O militar, escritor e investigador nasceu em 24 de julho de 1946, em Vila Nova da Barquinha. Foi oficial do Exército, na Arma de Cavalaria, tendo cumprido comissões em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau, integrado nos Comandos.