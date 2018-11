Novo livro de George R. R. Martin sobre a Casa Targaryen chega a Portugal

Lusa22 Nov, 2018, 16:48 | Cultura

Com 34 ilustrações a preto e branco de Doug Wheatley, "Sangue e Fogo - A história dos Reis Targaryen" é editada em Portugal pela Saída de Emergência.

Este será o primeiro volume de uma saga que, em Portugal, é dividida em duas partes, contrariamente à versão inglesa, que foi publicada num único livro.

Situado no tempo muito antes dos acontecimentos narrados em "A Guerra dos Tronos", "Sangue & Fogo" apresenta pela primeira vez o relato completo da dinastia Targaryen, permitindo uma "compreensão perfeita da fascinante, dinâmica e por vezes sangrenta história de Westeros", explica a editora.

A Casa Targaryen -- a única família de senhores dos dragões a sobreviver à Perdição de Valíria -- fez de Pedra do Dragão a sua residência.

A narração começa, então, com a história do lendário Aegon, o Conquistador, criador do Trono de Ferro, e prossegue com o relato das gerações de Targaryen que lutaram para manter o trono, até à guerra civil que praticamente destruiu esta dinastia.

Ao longo de mais de 300 páginas, esta obra traz luz sobre questões como o que aconteceu realmente durante a Dança dos Dragões, por que se tornou tão perigoso visitar Valíria depois da Perdição, e qual a origem dos três ovos de dragão de Daenerys.

Autor de várias coletâneas de contos e noveletas, foi em meados dos anos 1990 que George R. R. Martin deu início à sua obra mais famosa, "As Crónicas de Gelo e Fogo".

Trata-se da saga de fantasia mais vendida da atualidade, que teve uma adaptação televisiva de grande sucesso, com produção da HBO.

George R.R. Martin afirmou-se como um autor multifacetado, com uma obra que se estende a géneros como o horror, a fantasia e a ficção científica, tendo também trabalhado durante dez anos em Hollywood, como argumentista e produtor de séries e filmes.