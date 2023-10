Novo livro de Ken Follett. RTP esteve na apresentação de "A Armadura da Luz"

O famoso escritor britânico, nascido em Cardiff, no País de Gales, queria apresentar-nos a nova obra:. À entrada do clube inglês, no centro de Londres, onde decorreu a apresentação, Ken Follett apertava a mão de Bárbara Follett, a mulher, fonte de inspiração e principal critica. O destaque dado às personagens femininas é umas das características da receita de sucesso de Follett.A ideia surgiu-lhe quando escrevia o primeiro grande êxito,, editado em 1978. No primeiro esboço, conta Follett, tinha um herói masculino. Descontente, deu volta às ideias e à história e depois confessa:

Na Armadura da Luz, as mulheres voltam a ter destaque na trama. O escritor regressa a Kingsbridge, para completar o quinto volume da saga centrada na vida das personagens da cidade inglesa que conhecemos, sobretudo, do best-seller Os Pilares da Terra.



O tempo do enredo, do suspense, deste novo livro é o da revolução industrial e das invasões napoleónicas. O leitor é envolvido nas “estórias” dos combatentes forçados a irem para a batalha de Waterloo, um lugar na atual Bélgica.. As descrições são ricas sobre as máquinas e odo final do século XVIII.Follett revela que a pesquisa para o livro foi intensa e surpreendente: “Tenho uma ideia e depois começo a ler livros, neste caso sobre a Revolução Industrial. Ao mesmo tempo que faço a pesquisa começo a fazer um. A pesquisa dá-me ideias para os cenários e para os momentos fortes. Por exemplo, uma das coisas que eu não sabia era sobre a revolta das donas de casa. E foi, claramente, material para todo um capítulo.. Neste caso da Armadura da Luz, a investigação dos factos históricos apresentou-me dois desafios: tive de compreender as máquinas da revolução industrial, de uma tecedeira, por exemplo, para a descrever como ela funciona realmente. E, claro, tive de compreender a batalha de Waterloo”.Os muitos detalhes e ao mesmo com explicação simples são uma imposição dos leitores dos tempos dos écrans digitais, admite Follett, acrescentando que

O escritor de best-sellers, que um dia foi jornalista - “não fui bom”, admite -, diz que os leitores ainda gostam de livros épicos.



Em resposta à RTP, Follett também diz que. Não há nada de novo as pessoas quererem líderes autoritários, o que é novo é as pessoas votarem neles. Os turcos votaram para perder a sua liberdade. Acho muito preocupante. Noutros países, por exemplo, a Hungria, já não é uma verdadeira democracia. O Estado controla os media e se controlas os media controlas a forma como as pessoas pensam e a opinião das pessoas. Em França, a extrema-direita ganha terreno e com resultados surpreendentes nas eleições”.Mostrando-se preocupado porque “a liberdade é conquistada com dificuldade e facilmente perdida” fala-nos, também, da cultura de cancelamento que manda destruir ou retirar estátuas do espaço público e alterar livros só porque não concordam com eles.Otimista confesso, Ken Follett acredita que, como no passado, a liberdade vence sempre.