Novo recinto do Marés Vivas é cinco vezes maior

RTP12 Jun, 2018, 20:17 | Cultura

O festival despede-se da praia do Cabedelo e desloca-se para apenas 600 metros de distância, na antiga Seca do Bacalhau. O responsável pela organização do festival e diretor da PEV Entertainment, Jorge Lopes, revelou em declarações à Lusa que o novo espaço irá acolher este ano cerca de 40 mil pessoas diariamente, o dobro da capacidade do antigo recinto.



A pouco mais de um mês do início do Marés Vivas, Jorge Lopes explica que as condições deste novo local são muito melhores: “O espaço vai respirar melhor, vai permitir mais animação e atividades”. Admite que o local onde até agora decorria o festival vai deixar saudades, porque foi lá que “tudo começou”. No entanto, salientou que já “era hora” de mudar e crescer.



Muda-se o recinto mas a identidade permanece a mesma, com uma paisagem que conjuga mar e rio, espaços verdes e, agora, novos palcos e áreas mais extensas, nomeadamente a zona de alimentação.

"É o festival a Norte do país com maior lotação"

A crescente afluência ao festival tornou evidente a necessidade de expandir o espaço. As pessoas são a maior preocupação e, como tal, segundo Jorge Lopes, o objetivo é criar o ambiente ideal de modo que o cartaz, condições de segurança e conforto estejam ajustados ao número de pessoas.



"O atual recinto pode crescer ainda mais, há espaço para isso, mas estamos a ser comedidos e a criar o ambiente ideal para as 40 mil pessoas por dia", referiu o responsável pela organização do festival.



Quanto ao estacionamento, Jorge Lopes garante que continuará a haver espaço e os acessos serão fáceis.



O Festival Marés Vivas decorre de 20 a 22 de julho e o cartaz conta com nomes internacionais como Jamiroquai, Kodaline, David Gueta, Rita Ora e Joss Stone.