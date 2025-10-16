Novo recorde para obra de Paula Rego vendida em leilão em Londres

O valor final de 3,466 milhões de libras (3,979 milhões de euros) foi superior aos três milhões de libras (3,5 milhões de euros) pagos em 2023 por um díptico diferente da mesma série "Avestruzes Bailarinas" (1995), também num evento da casa de leilões britânica Christie`s.

A licitação de quarta-feira ficou dentro da estimativa de entre três e cinco milhões de libras (entre 3,5 e 5,8 milhões de euros) determinada antes do leilão.

Segundo um comunicado da leiloeira, no evento dedicado a obras de artistas do século XX e XXI foram alcançados mais recordes por obras de Suzanne Valadon (1,166 milhões de euros), Annie Morris (554 mil euros) e Esben Weile Kjær (29 mil euros).

No entanto, a estrela do leilão foi a pintura "Ski Jacket" (1994), de Peter Doig, que foi arrematada por 16,382 milhões de euros. Do mesmo artista, "Country Rock" (1998-1999), chegou aos 10,573 milhões de euros.

No catálogo do leilão estavam ainda obras de artistas como Lucian Freud, Picasso, René Magritte, Egon Schielle, Louise Bourgeois, Marc Chagall, Claude Monet, Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst ou Gerhard Richter.

O montante total arrecadado, 122,750 milhões de euros, foi o mais alto desde 2018 em leilões realizados para coincidir com a feira de arte Frieze, em Londres, que atrai à capital britânica colecionadores de todo o mundo.

"Avestruzes Bailarinas do filme `Fantasia` de Walt Disney", um conjunto de três painéis, faz parte de uma série e ciclo temático de pinturas inspiradas no filme "Fantasia" da Disney, criada para a exposição da Hayward Gallery "Spellbound: Art and Film", em 1996.

Nas últimas três décadas foi exibida frequentemente, nomeadamente, na Tate Liverpool (1997), no Reino Unido, no Museu Nacional Rainha Sofia (2007-08), em Madrid, Espanha, no Musée de l`Orangerie, em Paris, França (2018-19), e na Kestner Gesellschaft, em Hannover, na Alemanha (2022-23).

Em Portugal, esteve exposta no Centro Cultural de Belém e na Casa das Histórias Paula Rego.

A obra foi solicitada, entretanto, para empréstimo ao Museu Munch, situado em Oslo, Noruega, para uma exposição em 2026.

Nascida em Lisboa, Paula Rego, viajou para a capital britânica com 17 anos, para estudar na Slade School of Fine Art, onde viria a fixar residência e a distinguir-se pela singularidade da obra, inspirada na literatura, e marcada, ao longo das décadas, pela defesa dos direitos das mulheres.

Paula Rego morreu no dia 08 de junho de 2022, deixando uma obra representada em várias das mais importantes coleções públicas e privadas em todo o mundo.