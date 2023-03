Novo restaurante português Barra Santos abre com lotação esgotada em Los Angeles

"É por essa razão que está aqui este pessoal todo", disse à Lusa o coproprietário Michael Santos, um luso-americano nascido em Portugal e criado na costa Leste dos Estados Unidos que fala bem a língua. Já tinha apontado que, em LA, "quase não há restaurantes portugueses".

O público que acorreu à estreia foi maioritariamente norte-americano, lotando o espaço interior e a zona exterior pouco depois da abertura das portas. O tempo de espera por mesa chegou a atingir uma hora e meia, algo que deixou Michael Santos impressionado. "Está uma loucura agora", referiu.

Num ambiente descontraído, com quadros alusivos ao fado e fotografias a preto e branco de um Portugal passado, a azáfama no Barra Santos foi temperada por sons raros em Los Angeles, como a "Canção de Engate" de António Variações.

O menu é tipicamente português com foco nos grandes êxitos culinários que são associados a Portugal. Há frango com piripíri, tostas de sardinha, pastéis de bacalhau e bifanas. Há também salada de bacalhau e grão-de-bico, camarão preparado com vinho verde e alho, e pratos com linguiça.

"Temos queijo dos Açores, temos pão com fiambre cortado bem fininho e também azeitonas", acrescentou Michael Santos. "É mesmo uma casa portuguesa".

Além da comida, a carta de vinhos é um dos grandes atrativos do local. "A maior parte do vinho na nossa lista é português, 75% a 80% da lista é portuguesa", frisou Michael Santos.

O responsável disse que gostaria que o restaurante fosse um local de eleição também para lusodescendentes, visto que praticamente não há outras ofertas semelhantes (à exceção do Natas em Sherman Oaks, que é mais virado para pastelaria, e do Caldo Verde na baixa, que tem uma mistura de cozinha lusa e californiana).

"Espero que seja o princípio e traga mais portugueses aqui", afirmou Santos, apontando que a comunidade está muito dispersa. "A Califórnia é tão grande que estão espalhados pelo estado todo".

É um forte contraste com o que Santos viveu do outro lado dos Estados Unidos. "Não há comunidade portuguesa aqui como há na Costa Leste", disse. "Fui criado em Rhode Island onde é tudo português, há muitas comunidades".

O Barra Santos, localizado em Cypress Park, dista cerca de 40 quilómetros do salão português de Artesia, cidade onde reside a maior comunidade portuguesa do condado de Los Angeles.

É precisamente da Portugal Imports em Artesia que vêm vários dos produtos usados pelo restaurante, que também tem como fornecedores a HGC Imports em São José e um importador de Point Loma, San Diego.

"Todos os produtos que conseguimos encontrar vêm de Portugal", explicou Santos, com importações diretas e indiretas. "O que não conseguimos encontrar usamos coisas daqui ou espanholas".

Aberto de quarta a domingo, o Barra Santos vai servir sobretudo snack, jantares e bebidas. O projeto foi bastante antecipado no mercado por ser uma criação da Last Word Hospitality, a mesma equipa responsável pelo Found Oyster, um sítio que ganhou notoriedade (e espaço no guia Michelin) com os seus pratos de peixe e marisco.