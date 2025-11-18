Novos atrasos empurram conclusão das obras no Conservatório Nacional para 2026

"Atualmente, de acordo com o plano de trabalhos da empreitada, prevê-se que a intervenção esteja concluída no 2.º semestre de 2026", adiantou a Construção Pública (antiga Parque Escolar), em resposta à agência Lusa.

Os trabalhos de requalificação do edifício no Bairro Alto, em Lisboa, arrancaram em outubro de 2021, após vários concursos públicos internacionais sem sucesso, com um prazo de execução contratual de 22 meses, devendo estar concluídos no final de agosto de 2023.

Há um ano, a empresa confirmou que o prazo inicialmente previsto não tinha sido cumprido, remetendo a conclusão dos trabalhos para o final de 2025.

Questionada agora se a inauguração das novas instalações estaria para breve, a Construção Pública explicou que a empreitada "tem sido alvo de alguns constrangimentos" que obrigaram a adiar, novamente, o prazo estimado de conclusão.

"Esta obra ocorre numa zona da cidade que detém classificação de Conjunto de Interesse Público, com condicionantes relacionadas com a localização e acessos ao local dos trabalhos", justifica a empresa.

Por outro lado, refere ainda que as obras têm de ser acompanhadas pelo Património Cultural, I.P., e que têm surgido "situações imprevistas" com impacto no cumprimento dos prazos contratuais.

Há mais de uma década que alunos e professores reclamavam obras profundas no edifício do antigo Convento dos Caetanos, construído no século XVII, com vários problemas de degradação.

Em junho de 2018, foi lançado o primeiro concurso público internacional, que ficou deserto, sendo depois lançado um novo concurso, com reajustamento do preço base às condições do mercado.

As obras arrancaram em maio de 2019 e previa-se que estivessem concluídas no final de novembro de 2020, mas logo em janeiro o contrato acabou por ser objeto de resolução sancionatória pela Parque Escolar, depois de o empreiteiro ter abandonado os trabalhos.

Foi então preciso lançar um novo concurso público, no valor de 13 milhões de euros, que se concretizou em 2021.

Em setembro de 2024, os alunos da Escola de Dança puderam regressar aos estúdios e zona de produção já requalificados, mas os alunos da Escola de Música estão desde o ano letivo 2018/2019 na escola secundária Marquês de Pombal, em Lisboa, uma mudança temporária que se previa que durasse apenas um ano.