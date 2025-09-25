Novos autores portugueses de BD expõem em festival em Bruxelas
O festival de banda desenhada BD Comic Strip, que começa na sexta-feira, em Bruxelas, inclui uma exposição dedicada à BD portuguesa, com a presença de autoras como Joana Estrela e Kashisou.
De acordo com a programação anunciada, no BD Comic Strip Festival estará a exposição "Novos Caminhos da BD Portuguesa", com trabalhos de Amanda Baeza, Amargo, Ana Margarida Matos, André Pereira, Daniel Lima, José Smith Vargas, Mosi e Xavier Almeida.
O pavilhão português "oferece uma visão geral das tendências mais recentes da banda desenhada contemporânea em Portugal, representadas pelo trabalho de oito artistas", lê-se na página oficial do festival.
As autoras portuguesas Joana Estrela e Ana Ventura, atualmente a viverem na Bélgica, juntam-se neste festival para conversar sobre o trabalho visual em ilustração, design e banda desenhada.
Em Bruxelas vai estar também a desenhadora Cátia Mariline, conhecida como Kachisou, autora da novela gráfica "Quero Voar" e atual ilustradora da série literária "Uma aventura", de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.
A propósito da presença portuguesa no festival belga, serão ainda apresentados os livros "Tuas Palavras Minhas", de Ana Margarida Matos, e "Borboleta", da autora luso-francesa Madeleine Pereira, e haverá um atelier de leitura do livro "Aqui na lagoa", de Luísa Dutra e Madalena Bastos.
Estará presente ainda uma feira portuguesa de publicações independentes, nomeadamente com as editoras A Seita, Escorpião Azul e Polvo.
O BD Comic Strip Festival decorre de sexta-feira a domingo, com exposições, sessões de autógrafos, conversas e venda de livros.
A exposição portuguesa resulta de uma parceria entre a Bedeteca de Beja, a embaixada de Portugal na capital belga, o Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua e a Universidade Livre de Bruxelas.