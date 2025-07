Nuno Portas. PR evoca "uma das personalidades mais visionárias e brilhantes"

"Deixou-nos hoje uma das personalidades mais visionárias e brilhantes da vida académica, cultural, política e social da resistência de inspiração católica dos anos 50, 60 e 70 do século passado: Nuno Portas", pode ler-se numa nota publicada no `site` da Presidência da República.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, Nuno Portas "foi notável como arquiteto, como professor, como urbanista, como animador de movimentos artísticos, culturais em geral, cívicos, políticos e sociais".

"Permaneceu assim desde a resistência à ditadura até às primeiras décadas da democracia", considerou o chefe de Estado, lembrando a "personalidade visceralmente solitária" do arquiteto e urbanista.

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que Nuno Portas "dedicou-se à comunidade e deixou discípulos muito diversificados em todos os domínios em que foi excecional".

"O Presidente da República apresenta à sua família as mais respeitosas, gratas e amigas condolências", concluiu a mesma nota.

O arquiteto Nuno Portas, de 90 anos, distinguido com o Prémio Abercrombie, em 2005, morreu hoje em Lisboa, disse à Lusa um familiar.

Natural de Vila Viçosa, licenciado pela Universidade do Porto, Nuno Portas recebeu, com o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, o Prémio Valmor, pela Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, consagrada em 1970.