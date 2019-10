Nuria Pocero Malaga vence Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado

Segundo a Planeta Tangerina, promotora do prémio, em parceria com a Câmara de Serpa, distrito de Beja, Nuria Pocero Malaga vai receber quatro mil euros e a obra "Ñam" vai ser lançada em Portugal pela editora em maio de 2020.

O júri atribuiu também menções honrosas a três autores, Marco Quadri, de Itália, pela obra "No use for a Broken fork", Hsuan-Chien Cheng, de Taiwan, por "Prince hates it", e Beatrice Dietel, de Alemanha, pela obra "Where is the fish?".

A 3.ª edição do prémio foi a que teve mais projetos candidatados, num total de 232 e de autores de 28 países, como Portugal, Itália, Espanha, Taiwan, Grã-Bretanha, China, Rússia, França, Argentina e Alemanha.

Os três elementos do júri decidiram atribuir por unanimidade a 3.ª edição do prémio a Nuria Pocero Malaga, porque a obra "Ñam" os conquistou pelos "ritmo, frescura, surpresa, humor, força da expressão gráfica e jogo entre as imagens e o texto".

"Acreditamos que será um prazer partilhar este livro entre leitores grandes e pequenos", referem os elementos do júri Madalena Matoso, Ana Castagnoli e Paula Estorninho.

Os elementos do júri referem que analisaram todos os projetos candidatados à 3.ª edição do prémio e encontraram projetos de "livros com ilustrações de muita qualidade, mas nem sempre a ideia - ou a história do livro - teve o poder" de os "surpreender ou agarrar".

O prémio tem periodicidade bianual e foi lançado em 2015 para fomentar e desenvolver a qualidade literária e artística do álbum ilustrado e estimular a criação de novos projetos na área.

Ao prémio podem concorrer autores com mais de 18 anos de todas as nacionalidades e com projetos para álbuns ilustrados.

Os projetos podem ser trabalhos com imagens e texto em português, inglês ou castelhano ou apenas imagens e que tenham conceito e narrativa originais, sejam inéditos e não tenham sido premiados ou recebido menções noutros concursos.

O projeto vencedor em cada edição do prémio é publicado em português pela Planeta Tangerina e o autor recebe quatro mil euros.

A obra vencedora da 1.ª edição do prémio, "Mana", da portuguesa Joana Estrela, foi editada pela Planeta Tangerina e está traduzida para chinês complexo, francês, espanhol e coreano.

"The Endfixer", a obra vencedora da 2.ª edição do prémio, da italiana Noemi Vola, já foi editada em português pela Planeta Tangerina com o título "Fim? Isto não acaba assim" e já tem edições previstas em espanhol, francês e coreano.