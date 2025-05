"O Agente Secreto". Realizador Kleber Mendonça espera que prémios deem visibilidade ao filme no Brasil

"Faz hoje um ano que estávamos a ensaiar lá no Recife", recordou o cineasta depois de receber o prémio de Melhor Realizador no Festival Internacional de Cinema de Cannes pelo seu filme "O Agente Secreto", que também ganhou o prémio de Melhor Ator para Wagner Moura.

A longa-metragem venceu também o prémio de melhor filme Fipresci, atribuído pela crítica internacional fora da competição oficial.

"Espero que os prémios aumentem a visibilidade do filme na consciência brasileira e que seja muito visto no Brasil", disse o realizador à EFE.

Para o autor, depois dos prémios de Cannes, o mais importante é que o filme seja visto no seu país: "Acho que há um clima muito positivo no Brasil em relação a `O agente secreto`", de certa forma herdado do sucesso de `Ainda estou aqui`, de Walter Salles, vencedor do Óscar de melhor filme internacional.

"É como se o filme do Walter estivesse agora passando a perna em `O agente secreto`. Espero que este ano seja um bom momento para o cinema brasileiro", completou o realizador.

O filme decorre em 1977, em plena ditadura militar brasileira, mas é "global e universal", comentou ainda.

"É muito importante levantar a mão e dizer `Eu tenho algo a dizer`. No meu caso é um filme, e é um filme que fala do Brasil, mas acho que é muito universal", descreveu.

Passado no Recife, em 1977, "O Agente Secreto" é um ´thriller´ político que mergulha nas tensões de um país sob o regime militar, onde Wagner Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que regressa à cidade natal em busca de tranquilidade, mas depara-se com um ambiente carregado de segredos e perigos.

Quanto ao prémio de interpretação masculina no filme, o realizador considerou Wagner Moura "um grande ator, um grande brasileiro e um grande amigo".

Minutos antes, Mendonça Filho ligou a Moura por videochamada, durante a conferência de imprensa com os premiados, e apanhou o ator em Londres, onde está a filmar.

"Queria estar aí com todo mundo, estou aqui sozinho com minha taça de vinho em Londres, mas não poderia estar mais feliz em dividir esse momento importante da minha vida com o Kleber, queria trabalhar com ele há muito tempo", disse o ator.

Wagner Moura é um dos rostos mais conhecidos do cinema brasileiro graças às colaborações internacionais, nomeadamente na série da Netflix "Narcos", na qual interpretou o narcotraficante Pablo Escobar.

Coproduzido pelo Brasil, França, Holanda e Alemanha, o filme conta ainda no elenco com nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Hermila Guedes.