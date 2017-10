O cacilheiro de Joana Vasconcelos aguarda comprador

RTP19 Out, 2017, 19:44 / atualizado em 19 Out, 2017, 19:46 | Cultura

“Trafaria Praia”. É o nome do cacilheiro que representou Portugal na Bienal de Veneza em 2013. Desde 2014 que tem estado pelo Rio Tejo, realizando passeios turísticos. Atualmente encontra-se na doca seca da Navalria, em Aveiro, à espera de comprador.



Ao longo dos sete meses que esteve em Veneza, a embarcação foi visitada por mais de 106 mil pessoas e transportou mais de 20 mil passageiros nos cruzeiros diários que efetuou, refere o Jornal de Negócios.



"A embarcação não é adequada para passeios turísticos. É um sucesso como obra de arte, mas um fracasso como operação turística", explicou o proprietário da Douro Azul, Mário Ferreira.

Cacilheiro à venda

A peça de arte ainda não tem comprador. No entanto, o barco foi retirado do Tejo, pela possível deterioração que iria sofrer se ali continuasse.



Mário Ferreira justifica a venda do cacilheiro com a inviabilidade turística. Uma das razões que levou à retirada da embarcação do Tejo foi a necessidade de proteger os azulejos no exterior da embarcação.





"Na água não faz sentido e tanto não faz que o tentámos durante dois anos e não foi possível. O resultado foi muito negativo", explicou ao Diário de Notícias, acrescentando que o barco para eventos tem um espaço limitado e que as pessoas não vão ao local para ver a obra de arte.



O proprietário dá a conhecer que Joana Vasconcelos, autora da obra, já foi contactada para saber se quer adquirir a peça de arte. Apesar de a artista ter demonstrado interesse, ainda não se sabe se o negócio vai ser concretizado.



Mário Ferreira acredita que vai conseguir vender o cacilheiro devido a ser uma obra de arte trabalhada por Joana Vasconcelos e que, por isso, “há-de valer uns milhões de euros”. Em caso de não aparecerem propostas interessantes, o proprietário assume a possibilidade de levar a peça a leilão.



Embora a obra de arte tenha sido um sucesso em Veneza, com as duas viagens diárias que fazia pela Lagoa, passando em frente à histórica Praça de São Marcos, os passeios turísticos pelo Tejo no cacilheiro que representou a cultura portuguesa não convenceram o proprietário.



O cacilheiro navegou em 2013, representando Portugal na Bienal de Veneza. A intervenção terá custado ao Estado 175 mil euros, mais os apoios angariados por Joana Vasconcelos.