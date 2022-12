O caminho da água" lidera bilheteiras nos EUA no fim de semana de Natal

A sequela de "Avatar", de James Cameron, que se estreou a meio deste mês, arrecadou 90 milhões de dólares (cerca de 85 milhões de euros) de receita de bilheteira entre sexta-feira e hoje, feriado nos Estados Unidos e no Canadá, na segunda semana de exibição.

Contabilizando a receita de bilheteira desde a data de estreia, "Avatar: O caminho da água" já arrecadou mais de 881 milhões de dólares (cerca de 830 milhões de euros), segundo dados do site Box Office Mojo.

"Avatar", de 2009, conseguiu a maior bilheteira de toda a história do cinema, tendo arrecadado quase 3.000 milhões de dólares (cerca de 2.830 milhões de euros).

Tal como "Avatar", também "Avatar: o caminho da água", no qual James Cameron "transporta o público de volta ao magnífico mundo de Pandora numa espetacular e emocionante aventura repleta de ação", é em 3D (três dimensões).

A história do novo filme desenrola-se dez anos depois dos acontecimentos do primeiro e segue a família Sully (Jake, Neytiri e os filhos): "Os seus problemas, as longas distâncias que vão percorrer para se manterem a salvo, as batalhas que lutam para se manterem vivos e as tragédias que suportam", lê-se no texto de apresentação do filme.

"Avatar: o caminho da água" conta no elenco com Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

Além de realizar o filme, James Cameron é também responsável pelo argumento, com Rick Jaffa e Amanda Silver, e é um dos produtores, juntamente com Jon Landau.