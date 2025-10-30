Cultura
"O Coliseu é nosso". Protesto do Porto faz 30 anos
A 4 de agosto de 1995 milhares de pessoas reuniram-se na rua Passos Manuel, no Porto, para impedir a venda do Coliseu do Porto à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). O momento marcou a história cultural da cidade Invicta.
Há 30 anos, a venda já estava em curso, mas a sociedade civil, artistas, cidadãos e instituições culturais mobilizaram-se espontaneamente para travar o negócio.
É esse concerto que 30 anos depois se vai repetir esta noite.
O espetáculo está marcado para as 21h00 esta quinta-feira.