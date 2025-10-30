Última Hora
"O Coliseu é nosso". Protesto do Porto faz 30 anos

A 4 de agosto de 1995 milhares de pessoas reuniram-se na rua Passos Manuel, no Porto, para impedir a venda do Coliseu do Porto à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). O momento marcou a história cultural da cidade Invicta.

Miguel Bastos - Antena 1 /
Foto: Coliseu do Porto

Há 30 anos, a venda já estava em curso, mas a sociedade civil, artistas, cidadãos e instituições culturais mobilizaram-se espontaneamente para travar o negócio.

O concerto “Todos pelo Coliseu” simbolizou o ponto de partida para formar uma associação, comprar o edifício e manter o Coliseu como espaço cultural, da cidade e da região.
É esse concerto que 30 anos depois se vai repetir esta noite.

O espetáculo está marcado para as 21h00 esta quinta-feira.

Antes, às 18h00, vai ser apresentado o livro "O Coliseu é nosso", do jornalista Valdemar Cruz.
