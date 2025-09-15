"O compositor" vence Prémio MOTELX de melhor `curta` portuguesa de terror

O júri do prémio, no valor de cinco mil euros, salientou "a história forte e envolvente, evidenciada por uma narrativa intensa" de "O compositor", bem como "a realização ousada e ritmada, onde impera uma estética arrojada", de acordo com um comunicado da organização do festival.

Na competição de Melhor Curta de Terror Portuguesa foi ainda atribuída uma Menção Honrosa a "Anexado", de Jonas Costa.

Os prémios Méliès d`argent, da competição europeia, foram atribuídos à curta-metragem "Amarelo Banana", do realizador português Alexandre Sousa, e à longa-metragem "Her Will be done", uma coprodução entre a França e a Polónia, da cineasta francesa Julia Kowalski.

O Prémio do Público foi para o filme britânico "Dragonfly", de Paul Andrew Williams, e o de Melhor Guião de Terror Português para António Xavier Rodrigues com "Quem Mata no Camarido? (Seis Betos e Meia)".

A curta de animação "The Legend of the Hummingbird", de Morgan Devos, venceu o Prémio Lobo Mau, da secção para o público mais jovem e famílias. O júri deste prémio decidiu ainda atribuir uma Menção Honrosa à curta de animação "Nube", de Diego Alonso Sánchez de la Barquera Estrada, Christian Arredondo Narvaez.

O Prémio Betclic Monster Odds MOTELX foi atribuído ao guião de "O Clube de Tricô das Quartas", de Maurício Valentino Borges.

O autor vai receber 1.500 euros e ajuda para a produção da curta, com um orçamento de até quatro mil euros. Segundo a organização do festival, "o filme vai ser produzido entre 15 de setembro e 20 de outubro de 2025, com o vencedor a desempenhar o papel de consultor criativo ao longo de todo o processo".

Os vencedores foram anunciados na sessão de encerramento da 19.ª edição do festival, no Cinema S.Jorge, em Lisboa, na qual foi exibido o filme "The Home", de James DeMonaco.

O MOTELX começou no passado dia 09, e teve como convidada de honra Gale Anne Hurd, produtora de filmes como "Aliens" e "Exterminador Implacável", que o festival distinguiu com o Prémio Noémia Delgado para Mulheres Notáveis no Terror, uma nova distinção do festival.

O festival termina na segunda-feira, com a exibição de vários filmes, entre os quais da curta e da longa que venceram o Prémio Méliès d`argent.