"O Espaço entre Nós". Realizadora Alice Winocour apresenta o filme

Foto: Antena 1

O filme francês ''O Espaço entre Nós'' mostra por dentro o centro de treinos da Agência Espacial Europeia, em Colónia, na Alemanha, a base espacial em Moscovo e a base de lançamento de foguetões no Cazaquistão.



''O Espaço entre Nós'' centra-se na preparação de uma mulher astronauta que vive o dilema de se separar da filha pequena.



Ana Pires, a primeira cientista astronauta portuguesa, que fez treinos iguais aos apresentados, reviu-se no filme. Em entrevista, no Rendez-vous do cinema francês em Paris, a realizadora Alice Winocour apresentou o filme à jornalista Margarida Vaz.