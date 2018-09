O fado virou `streetwear` e `grunge` na nova coleção dos designers Marques`Almeida

Lusa26 Set, 2018, 14:18 | Cultura

No Palais de Tokyo, um museu de arte contemporânea conhecido pelas exposições ousadas, o desfile foi uma desconstrução das imagens `cliché` de Portugal para um universo mais experimental e livre, ao som de Dead Combo, Sam The Kid, no seu tributo a Carlos Paredes, Gisela João e Marisa.

Marta Marques definiu a coleção como uma mistura entre as raízes portuguesas, "desconstruídas e vistas com uma perspetiva nova", a vivência de Londres, onde moram, e a inspiração no estilo das suas manequins a que chamam as "M`A Girls".

"Foi interessante, agora, sentir que tínhamos esse `calling` de voltar a Portugal, voltar às nossas raízes e voltar a pensar nisso mas através do nosso ponto de vista de quem já está em Londres há muito tempo - e sempre estudou e fez moda em Londres - e destas raparigas todas que vêm de sítios completamente diferentes", afirmou a designer.

Apesar de trabalharem "por instinto", o `Portugal calling` acontece "numa altura de mudança": tiveram uma filha que querem que aprenda português e querem "tentar coisas novas", como o primeiro desfile de Paris, como o disponibilizar da coleção já nas lojas e, perante a mudança, "uma pessoa sente-se mais segura nas suas raízes", acrescentou Marta Marques.

Numa palete dominada pelos pretos, brancos, e com notas de vermelhos garridos e de azuis e amarelos, houve vestidos com bordados azuis, a lembrar o artesanato de linho português, túnicas com riscas a sugerir as cabanas de praia, calças com xadrez a remeter para as redes dos pescadores, capacetes cobertos de pêlo de vaca, vestidos pretos e largos com franjas a lembrar os loucos anos 20, mas que mais não são do que referências aos xailes das fadistas.

"Temos o xadrez de pescadores misturados com as riscas, temos as silhuetas de Viana, temos as saias folk, temos todas as franjas que vêm dos xailes, temos os `looks` de saias pretas a arrastar no chão que para nós é a nossa versão de como o fadista se devia vestir hoje em dia", descreveu Paulo Almeida.

Marta Marques acrescentou que acham "muito interessante a nova vaga de fadistas" e que reinterpretam o fado com, por exemplo, "uma saia comprida e tudo preto, uma camisola de capuz e uma coisa de `sportswear`".

As roupas são, por isso, "realistas" - nas palavras de Marta Marques -, já estão nas lojas, e o objetivo é aproximarem-se "daquilo que são os hábitos do consumidor final".

Cabelos soltos, as manequins desfilaram à vontade dentro dos cortes largos e descontraídos, em cima de ténis com picos e botas rasas acima do joelho, mas também em botins góticos a jogar com azuis, brancos e vermelhos, e até num sapato com um coração de Viana impresso.

Na Paris Fashion Week, que começou esta segunda-feira e termina a 02 de outubro, estão também integrados -- fora do calendário oficial -- os desfiles das coleções de primavera/verão de 2019 de Diogo Miranda e Luís Buchinho, hoje, depois de a coleção de Fátima Lopes ter sido desvendada na terça-feira.

Marta Marques e Paulo Almeida participam desde 2010 na Semana da Moda de Londres, cidade onde se instalaram em 2009 e onde concluíram o mestrado em Moda na Central Saint Martins, escola de Artes e Design que formou os conhecidos `designers` de moda Alexander McQueen, Phoebe Philo e Stella McCartney.

O primeiro desfile em nome próprio em Londres foi em setembro de 2011 e, em outubro de 2011, apresentaram coleções na ModaLisboa, na qual voltaram a participar dois anos depois.

Em outubro deste ano, no Porto, vão participar no Portugal Fashion, com o apoio do qual se estrearam em Paris.

Em 2014 foram premiados na categoria de Talento Emergente - Moda Feminina dos British Fashion Awards do British Fashion Council (BFC) e, em 2015, receberam o prémio LVMH para Jovens Estilistas de Moda. Este ano, foram finalistas do prémio BFC/Vogue Designer Fashion Fund.