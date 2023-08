Foto: Imagem de divulgação

O filme francês "A Fuga dos Lulus" é uma adaptação de alguns livros da coleção de banda desenhada com o mesmo nome do escritor Régis Hautière e do desenhador Hardoc. "A Fuga dos Lulus" é um filme sobre o papel das mulheres e o drama das crianças órfãs, durante a Primeira Guerra Mundial. Os protagonistas são as crianças órfãs, os "Lulus" e a mensagem do filme é de esperança.