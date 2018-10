O improvável triunfo da revolução republicana de 1910

No início da revolução de Outubro de 1910, não eram mais de 200 revolucionários que ergueram barricadas na Rotunda, no cimo da Avenida da Liberdade. As forças leais ao rei não conseguiram ter uma resposta eficaz contra os homens da Carbonária.



As primeiras horas foram dramáticas. O Almirante Cândido dos Reis suicidou-se com um tiro na cabeça, convencido que a tomada dos navios da marinha tinha falhado. O que levou os oficiais a desistir, deixando os revolucionários sem um comando central.



No largo do Rossio, as tropas do regime estavam condicionadas pelos revoltosos entrincheirados em Alcântara e na Rotunda. Apenas uma unidade comandada por Paiva Couceiro tentava travar a marcha da revolução.



A revolução republicana acaba por triunfar devido a um acontecimento inesperado e insólito.



Poucas horas depois, às onze da manhã, é proclamada a implantação da República em Portugal desde a varanda da Câmara na Praça do Município em Lisboa.