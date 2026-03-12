"O Mago do Kremlin" mostra os jogos de poder que levaram à ascensão de Putin

A longa-metragem de Olivier Assayas é uma adaptação do romance, com o mesmo título, do escritor ítalo-suíço Giuliano da Empoli. Vladislav Surkov, o conselheiro e o ideólogo das políticas de Vladimir Putin, serviu de inspiração ao livro.Na escrita do argumento de "O Mago do Kremlin", Olivier Assayas contou com a colaboração do escritor e cineasta francês Emmanuel Carrère. Os atores Paul Dano, Alicia Vikander e Jude Law têm os papéis principais.O cineasta francês OIivier Assayas que assina as longas-metragens "Agente infiltrada", "As Nuvens de Sils Maria", "Personal Shopper" e "Rede de Espiões", realiza mais uma vez um filme em língua inglesa.A apresentação do filme "O Mago do Kremlin" foi no Festival de Cinema de Veneza, teve antestreia no LEFFEST e chega agora às salas de cinemas nacionais, é um thriller político e um encontro com a atualidade.