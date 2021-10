No âmbito do projeto Filmar, apresenta-se a estreia de um trabalho de restauro e digitalização do laboratório do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento . Até 2024, a Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema vai desenvolver um programa de digitalização e divulgação do cinema português relacionado com o mar, e prevê a digitalização de 10 mil minutos de títulos, entre longas e curtas-metragens.Pretende-se devolver às comunidades um conhecimento sobre o modo como o cinema contou as suas histórias, é o caso deste filme de 1929 rodado na Nazaré.





Reportagem de Arlinda Brandão.