"O mundo em que vivemos está em perigo", avisa atriz da série "Paradise"

"O mundo em que vivemos está em perigo, as pessoas no poder precisam de ser questionadas e as pessoas com dinheiro precisam de ser responsabilizadas", afirmou a atriz, em entrevista. "E agora ainda mais, com a IA e a tecnologia, que abordamos na segunda temporada. Há definitivamente muita coisa que parece familiar", considerou.

Na série de Dan Fogelman, Samantha é a arquiteta de um abrigo subterrâneo altamente avançado, que salvou 25 mil pessoas depois do apocalipse climático, em que um supervulcão entrou em erupção sob a Antártida, provocou um `tsunami` que engoliu a Austrália e desencadeou uma guerra nuclear entre vários países.

Mas as intenções e os métodos da bilionária toda-poderosa são questionáveis e por vezes perversos. "Não era nossa intenção imitar alguém que existisse no mundo tal como o conhecemos, foi uma coincidência parecer de repente que estávamos a pressentir algo que estava para vir", salientou Nicholson.

No regresso da história, a audiência encontra a magnata em coma, após vários meses no hospital. "Encontramo-la no estado mais vulnerável que já vimos", descreveu a atriz. "Mas não demora muito até ela voltar ao seu lugar e retomar o controlo da situação".

A sua motivação será proteger a família e a comunidade de Paradise. "E percebemos que nunca se tratou apenas do abrigo subterrâneo. Ela tinha um plano maior em ação o tempo todo".

No lado oposto, o agente Xavier Collins (Sterling K. Brown) aventura-se fora do abrigo e sobe à superfície em busca da mulher, que julga ter morrido na catástrofe três anos antes. Não só descobre que o mundo não acabou como também que muita gente sobreviveu.

"A vida continuou, mas não é nada como no mundo de antes", contou o ator. "Grupos de pessoas mais pequenos juntaram-se em comunidades e encontraram formas de sobreviver".

Xavier encontra a esperança no mundo pós-apocalíptico, depois de uma primeira temporada em que a audiência foi levada a desconfiar de tudo e todos. "As pessoas estão a viver, pessoas que não tinham um abrigo subterrâneo enorme, muito dinheiro e planeamento do governo", sublinhou. "A Humanidade encontrou uma forma de sobreviver".

Sterling K.Brown, que chegou a lesionar-se por causa das exigências físicas do papel, também traçou um paralelo entre os temas explorados na série e o que estamos a ver na realidade.

"Não estamos num mundo pós-apocalíptico, mas vivemos num mundo em que muitas pessoas existem num estado de sobrevivência", apontou o ator. "Quem estiver abaixo de um certo nível de rendimentos, tudo o que pensa é como sobreviver amanhã".

Os que têm dinheiro, em contraste, podem pensar naquilo que querem ver acontecer no mundo, qual o legado que pretendem deixar. "São as pessoas com recursos e imaginação que podem expandir ou destruir o mundo", afirmou Brown. "O apocalipse aponta para essa divisão, mas creio que é algo que está muito presente para nós neste momento".

A segunda temporada de "Paradise" tem oito episódios e os primeiros três vão estrear-se hoje no Disney+. Os restantes serão lançados um por semana até à grande final, em 30 de março.

A atriz Shailene Woodley é uma das novidades no elenco, tal como Thomas Doherty e Ryan Michelle Bathé. De regresso estão Sarah Shahi (Dr. Gabriela Torabi), Krys Marshall (agente Nicole Robinson) e Nicole Brydon Bloom (Jane Driscoll).