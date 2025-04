"O Palácio de Cidadãos" de Rui Pires chega aos cinemas para celebrar o 25 de abril

As filmagens de ‘’O Palácio de Cidadãos’’ foi filmado entre 2018 e 2019, foi um longo processo, entre pedidos de autorização, filmagens e montagem. O realizador Rui Pires, entrevistado pela jornalista Margarida Vaz apresenta um documentário em que o 25 de abril está sempre presente e pretende reconciliar a Assembleia da Republica com os cidadãos.





Com ‘’O Palácio de Cidadãos’’, o cineasta Rui Pires quer levar a Revolução do 25 de Abril aos Cinemas! O documentário está em salas de todo o país. Estão previstas sessões especiais para assinalar a revolução dos cravos.





O filme foi apresentado internacionalmente no 43º Festival Cinematográfico de Uruguay, tendo seguido depois para Buenos Aires na Argentina, Santiago do Chile, Bogotá na Colômbia, Quito no Equador e para a Cidade do México. No dia 26 de abril estará em destaque no Festival 22º Dokumentarfilmwoche Hamburg, na Alemanha.