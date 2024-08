"O Paraíso em Coura". O livro que conta a história do festival de Paredes de Coura

Edições Tinta-da-China - Direitos Reservados

Nem só de sons se fazem os festivais há também imagens que ficam na memória dos que por lá passam. Algumas dessas imagens estão agora reunidas no novo livro de Alfredo Cunha. A repórter da Antena 1, Cláudia Aguiar Rodrigues, falou com o fotógrafo e autor de "O Paraíso em Coura" que conta como foi o desafio de captar centenas de momentos no festival Paredes de Coura ao longo do tempo.