"O Príncipe das Trevas". Ozzy Osbourne morre aos 76 anos

"É com uma tristeza que as palavras não conseguem expressar que informamos que o nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Estava com a família e rodeado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento", indicaram os familiares em comunicado.







O músico, que foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 2019, participou no início deste mês num espetáculo de despedida da banda.





Conhecido pelos fãs como "O Príncipe das Trevas" e o "Padrinho do Heavy Metal", Osbourne começou a sua carreira a cantar os êxitos dos Black Sabbath, desde "Paranoid" a "War Pigs" e "Sabbath Bloody Sabbath".



Esses êxitos e uma série de lançamentos a solo levaram-no a vender mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.





A presença em palco, incluindo a vez em que mordeu a cabeça de um morcego num concerto, assim como o consumo de drogas marcaram-no como uma figura controversa.







"Fiz algumas coisas más no meu tempo. Mas não sou o demónio. Sou apenas John Osbourne: um miúdo da classe trabalhadora de Aston que deixou o seu emprego na fábrica e foi à procura de diversão", disse o artista numa biografia de 2010.



John Michael Osbourne foi o quarto de seis filhos e cresceu em Aston, na cidade de Birmingham, no centro da Inglaterra. Lutando contra a dislexia, abandonou a escola aos 15 anos, fez uma série de trabalhos braçais e, a certa altura, cumpriu uma breve pena de prisão por roubo.



Depois, iniciou a carreira musical como vocalista dos Black Sabbath.





c/ agências