"O rinoceronte" representado no Teatro do Bairro

Publicada em 1959, "O rinoceronte" teve como ponto de partida, segundo o próprio dramaturgo franco-romeno, a expansão dos fascismos, na Europa, nos anos de 1930, acabando por se revelar um caso sério de análise política e social, através dos momentos de humor causados tanto pelo insólito como pelo absurdo das situações.





A partir da “rinocerite” que avança como uma epidemia, alienando os habitantes de uma cidade, a obra expõe a facilidade com que setores ou ideologias totalitários manipulam a seu favor, e os perigos da indiferença, do alheamento ou do mero conformismo perante estes processos.



Com interpretações de Dinis Gomes, Duarte Guimarães, Ricardo Aibéo, Rita Durão, Sofia Marques, David Almeida e Graciano Dias, "O rinoceronte" fica em cena até dia 26. Dias 04 e 05 de março, será apresentada na Sala Experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.