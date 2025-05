"O Riso e a Faca". Cinema português premiado em Cannes

Foto: Guillaume Horcajuelo - EPA

No Festival de Cannes, triunfo da dupla de cineastas palestinianos Arab e Tarzan Nasser na secção "Un certain regard". Foram distinguidos com o prémio de realização, com o filme "Era uma vez em Gaza", uma longa-metragem que tem coprodução portuguesa. Na mesma secção paralela de Cannes, Cleo Diára brilhou. A atriz cabo-verdiana conquistou o prémio de representação no filme "O riso e a faca", do português Pedro Pinho.