O rock vai fazer-se ouvir nos próximos dias em Coimbra

Luna Fest - Coimbra/Facebook

O cartaz volta a ser uma mistura de nomes clássicos do rock e New Age.



Desta vez com a novidade de um palco dedicado à música portuguesa, especialmente à música feita na cidade dos estudantes.



Ouvido pelo jornalista Daniel Belo, o mentor do festival, Vítor Torpedo, destaca no cartaz as bandas que têm mesmo de ver.



Pela Praça da Canção, em Coimbra, vão passar nomes como The Legendary Tigerman, Twist Connection ou Belle Chase Hotel.



O Luna Fest decorre de hoje a domingo.