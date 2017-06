O teatro é "Campo minado" com veteranos da Guerra das Malvinas de novo frente a frente

Lusa 03 Jun, 2017, 08:14 | Cultura

O palco da Culturgest, em Lisboa, que recebe hoje a primeira representação portuguesa de "Campo Minado", transforma-se num `plateau` de cinema que, por sua vez, se converte em máquina do tempo e acolhe os ex-combatentes, numa viagem para o passado, permitindo-lhes a reconstrução das suas memórias de guerra e da vida, após o conflito.

Lou Armour, um fuzileiro britânico foi capa de vários jornais, quando os argentinos o fizeram prisioneiro, a 02 de abril de 1982, é agora professor de crianças com dificuldades de aprendizagem. E o argentino Rubén Otero, que sobreviveu ao afundamento do navio General Belgrano, tem agora uma banda de `covers` dos Beatles.

Estes são dois dos seis veteranos que se cruzam em palco e que vão refletir sobre as suas histórias, a "herança" do passado, o seu impacto e as suas experiências, no âmbito do projeto de teatro documental da escritora, atriz, `performer` e encenadora argentina Lola Árias.

A eles juntam-se David Jackson e Gabriel Sagastume, Sukrim Rai e Marcelo Vallejo. Estiveram todos na guerra das Malvinas, são veteranos e sobreviventes do conflito.

Jackson passou a guerra a ouvir e transcrever códigos de rádio, e agora escuta outros veteranos no seu consultório de psicologia. Sagastume, um soldado que nunca quis disparar qualquer arma, é advogado de direito penal.

Sukrim Rai foi um `ghurka` que soube usar a faca e que trabalha como segurança, nos dias de hoje. Marcelo Vallejo, por seu lado, foi apontador de morteiro e é agora campeão de triatlo.

"O que é um veterano? Um sobrevivente? Um herói? Um louco?" são as perguntas que a encenadora argentina Lola Arias coloca em cena, num espetáculo que confronta visões distintas da guerra e que reúne velhos inimigos para contarem a mesma história.

O dramaturgo argentino Rafael Spregelburd considerou "Campo Minado" uma cura, "uma letal quimioterapia".

"Se somos testemunhas do fulgor destes seis homens quebrados é possível que também nas nossas almas ocorra uma modificação", escreveu Rafael Spregelburd sobre a peça de Lola Árias.

"Claro que Lola [Arias] não procura fazer terapia, nem saberia como. Refina, no entanto, a sua técnica e o seu estilo: a deslocação do melodrama para puro som; as frases curtas e cortantes, como títulos de capítulos que só se montam na cabeça do espectador. Mas a peça é curativa. Uma letal quimioterapia", lê-se na apresentação da obra, na página da Culturgest, na internet.

"Campo minado" é o regresso do teatro documental de Lola Arias à Culturgest, depois da autobiografia de "Melancolía y Manifestaciones", em 2012, em que cruza a sua história, a da sua família, com a imposição da ditadura militar na Argentina, em 1976, e do texto que levou ao festival Panos, no ano seguinte, "Os Suicidas", a partir de um caso real, que envolveu adolescentes, no norte da Argentina.

As interpretações de "Campo minado" são de Lou Armour, David Jackson, Gabriel Sagastume, Rubén Otero, Sukrim Rai e Marcelo Vallejo, com figurnos de Andrea Piffer, sobre texto e encenação de Lola Arias.

O trabalho de pesquisa e produção foi de Sofia Medici e Luz Algranti, a cenografia, de Mariana Tirantte, a música de Ulises Conti, a luz e direção técnica de David Seldes e o vídeo de Martin Borini.

A peça "Campo Minado" é representada em inglês e espanhol, com legendas em ambas as línguas (e em português), e pode ser vista na Culturgest, hoje, às 21:30, e no domingo, às 17:00.

Na quinta e sexta-feira, dias 08 e 09, será apresentada no Teatro Carlos Alberto, no Porto, no âmbito da progamação do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI).