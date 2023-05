Óbidos é até domingo uma "vila gaming"

Rodeados pelas muralhas do castelo medieval de Óbidos, os pavilhões espalham-se pela vila, também com máquinas de jogos Arcade.



À noite, há um espetáculo de luzes e música. Cem drones voam durante quinze minutos com algumas das bandas sonoras mais conhecidas dos videojogos.



A autarquia espera que a iniciativa abra portas a jovens ligados às tecnologias para esta região do país, que conta com um pólo tecnológico que nos últimos anos tem apostado na programação e na robótica.



Este é o primeiro ano do evento, mas a organização já pensa nas próximas edições. Poderá ser de dois em dois anos, "para acompanhar o ritmo do mercado dos videojogos", diz Ricardo Duque, da Óbidos Criativa.