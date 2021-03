Obra de arte digital vendida em leilão por 58,4 milhões de euros

Segundo a leiloeira Christie's, 22 milhões de pessoas assistiram ao final da licitação, em que participaram compradores de 11 países, culminando na milionária venda de, uma colagem de fotografias tiradas pelo artista desde maio de 2007 ao longo de 5.000 dias.O valor arrecadado coloca Beeple como "um dos três mais valiosos artistas vivos", disse a Christie's, que não divulgou a identidade do comprador.Segundo a leiloeira,Reagindo ao resultado do leilão, Beeple - cujo verdadeiro nome é Mike Winkelmann - celebrou o uso dos NFT, que recorrem à tecnologia Blockchain, na autenticação e coleccionismo de arte.", disse o artista.

Nova "era" está em marcha

A comercialização de obras com NFT tem vindo a disseminar-se rapidamente nos Estados Unidos, onde artistas estão disponibilizar obras autenticadas com estes "tokens", caso da banda Kings of Leon com o seu mais recente álbum.



Recentemente, uma empresa de "Blockchain" comprou uma obra do famoso artista britânico Banksy, destruiu-a, e depois colocou à venda uma versão digital com NFT.

O próprio fundador do Twitter, Jack Dorsey, está a leiloar a seu primeira mensagem nesta rede, tendo recebido uma oferta de 2,5 milhões de dólares (2 milhões de euros), comprometendo-se a usar receitas em ações de beneficência.