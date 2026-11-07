Obra de Saramago sobe ao palco em Macau para ajudar a fugir da "jaula invisível"

A Associação de Arte Teatral Dirks vai levar ao Centro Cultural de Macau em 14 e 15 de novembro a peça "Desconhecido IlhÉU", criada a partir do "Conto da Ilha Desconhecida", do escritor português (1922-2010) e Prémio Nobel da Literatura.

O livro fala de um homem que consegue do rei um barco para procurar uma ilha ainda por descobrir, uma alegoria que representa a luta contra as convenções e a busca pelos sonhos.

O codiretor artístico da Dirks, Ip Ka Man, lembrou-se do livro de Saramago após a pandemia, em conversa com amigos que "já tinham mudado de rumo, passando a trabalhar nos casinos", e outros que estavam a pensar fazer o mesmo.

Macau é a capital mundial dos casinos, setor que representava quase metade (49,4%) do Produto Interno Bruto (PIB) de Macau e empregava cerca de 66.100 pessoas no primeiro semestre de 2026.

"Muitos dos nossos amigos se questionavam: `Será que devo abandonar o que faço agora e pensar de forma mais prática?`", recorda o diretor de "Desconhecido IlhÉU".

A questão levou Ip a interrogar-se sobre se os residentes de Macau são "obrigados a fazer este tipo de escolhas", simplesmente porque "há menos opções ou oportunidades".

"Será que as pessoas em Macau se concentram apenas em ganhar dinheiro, ou será que foram moldadas por outros fatores: o próprio lugar, as leis, a cultura?", deixa no ar o codiretor artístico da Dirks.

Além de ser a única jurisdição no mundo sem qualquer dívida pública externa, a região chinesa teve em 2025 o segundo PIB per capita mais elevado da Ásia.

Para Mirabella Lao, que adaptou com Ip Ka Man o livro de Saramago, Macau é "uma cidade abençoada", onde quem trabalha em casinos ou para a função pública pode ter "uma vida muito confortável".

Algo que faz com "as pessoas reflitam menos sobre si próprias" e acabem por, "talvez nas suas mentes, sentirem que as escolhas que têm são mais limitadas", explica Lao.

A proposta de "Desconhecido IlhÉU" é, segundo Ip Ka Man, "repensar a vida": "Estamos a viver numa espécie de jaula invisível, que limita a nossa imaginação ou a forma como pensamos sobre nós mesmos".

"A forma como o indivíduo reage à sociedade ou ao coletivo, o que acontece quando deixa que a sua imaginação e os seus desejos venham ao de cima", é um dos traços na literatura de Saramago que Ip Ka Man mais valoriza.

As personagens nesta peça, refere, começam resignadas com a identidade que têm, "mas, no final, talvez tenham a hipótese de mudar algo à volta graças à sua imaginação".

O codiretor artístico da Dirks quer encorajar o público a "experimentar algo diferente" e "alargar os horizontes", nem que seja a viajar.

Algo que a companhia também gostaria de fazer com "Desconhecido IlhÉU", projeto que já apresentou em feiras de artes de palco na Coreia do Sul e no Japão.

Muitos grupos artísticos da Ásia querem tentar levar projetos a outros lugares, diz Ip, porque "o mercado está a encolher em todo o lado".

"Não querem passar três ou seis meses a criar um espetáculo novo para o apresentar apenas durante três dias", sublinha o encenador.

Ip confessa também que "adoraria" levar a peça a Portugal. "Talvez as pessoas pensassem: `Ah, então isto é Saramago em chinês`, imagina.

Para torná-lo "mais simples e acessível para diferentes cidades ou países", o espetáculo não inclui diálogo, uma decisão que o diretor admite ter sido "bastante dolorosa" face à "muita sabedoria" das palavras do escritor português.

"Desconhecido IlhÉU" combina movimento, música ao vivo e objetos de papel, incluindo livros `pop-up` e origami, explica Mirabella Lao, responsável pelo design e produção de adereços.

Lao usou papel de diferentes texturas e vários tipos de livros pop-up, alguns "que abrem em ziguezague", para "ajudar a contar a história" e ainda "reforçar a energia dos atores".

Em junho, alunos do Conservatório de Macau adaptaram ao teatro outra obra de Saramago, "Ensaio sobre a Cegueira", para encerrar o ano letivo.

Em 2023, o codiretor artístico da Dirks já tinha encenado "Centauro", uma peça inspirada no conto do escritor português.