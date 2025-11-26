Cultura
Obra desconhecida de Renoir leiloada em Paris por 1,8 milhões de euros
A pintura a óleo retrata o filho do pintor na infância, Jean Renoir, que se tornou um realizador de cinema galardoado com um Óscar honorário em 1975, ao colo da ama Gabrielle Renard. Nunca antes exibido, o quadro permaneceu durante mais de 100 anos em seio familiar.
A obra até agora desconhecida do pintor francês Pierre-Auguste Renoir foi vendida esta terça-feira por 1,8 milhões de euros num leilão em Paris, informou a casa de leilões Drouot à agência France Presse.
Intitulada “L’enfant et ses jouets” (A criança e os seus brinquedos, em português), a pintura a óleo retrata Jean Renoir, filho do artista, ao colo da ama Gabrielle Renard, uma das grandes musas do pintor impressionista, presente em quase 200 dos seus trabalhos.
Criado num meio profundamente artístico, Jean Renoir viria a tornar-se um cineasta e argumentista reconhecido internacionalmente. Realizador de filmes como o clássico dos anos 30 “A Grande Ilusão” ou o aclamado “A Semente do Ódio” (1945), foi galardoado em 1975 com um Óscar Honorário atribuído pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e faleceu quatro anos depois, aos 84 anos.
Pintada entre 1890 e 1895, a obra permaneceu mais de um século afastada da esfera pública, tendo sido oferecida pelo próprio autor a Jeanne Baudot, amiga, aluna, e madrinha do filho, que a conservou até falecer. A tela passou depois para Jean Griot, descrito como o seu “filho espiritual”, e mais tarde para os seus herdeiros, após o seu falecimento em 2011.
Nunca antes exibida nem colocada no mercado, a obra foi avaliada em 1,5 milhões de euros e acabou por ser adquirida por um “comprador internacional”, segundo a casa de leilões responsável pela venda.
Ao apresentar a tela em leilão, Pascal Perrin, historiador de arte e especialista em Renoir, elogiou o “estado excecional da obra, que nunca foi sujeita a qualquer intervenção de restauro”.
